Як очистити організм від токсинів

Кожен хоче жити довго і при цьому залишатися активним, плідно трудитися і добре відпочивати. На думку німецького лікаря Маркуса Локса, цього можна досягти, якщо оголосити війну токсинам, що забруднюють наш організм.

Локс стверджує, що саме токсини викликають головний біль, болі в м`яких тканинах і суглобах, дратівливість, респіраторні, кардіологічні і шлунково-кишкові захворювання, алергічні реакції, такі як сип, нежить, кашель. Надлишок токсинів стає причиною захворювань, пов`язаних з порушенням імунної системи. До них належать ревматичні артрити, хвороби Паркінсона і Альцгеймера.

Проте організм можна звільнитися від токсинів, і тим самим позбавитися від спричинених токсинами хронічних захворювань. Власне, організм активно цим займається самостійно і цілком успішно, але все частіше терпить невдачу. Адже, як затверджує, Маркус Локс, "з 1915 року створено більше чотирьох мільйонів нових хімічних елементів, причому їхній вплив на організм людини в 80 відсотках випадків невідомий".

Для того, щоб допомогти нашим ниркам, печінці та іншим органам очищати наше тіло, корисно постити, під час якого можна споживати лише натуральні соки, що є справжнім еліксиром життя. Спершу постіться кожного тижня по три дні підряд. Потім - раз на тиждень, раз на місяць, по 3 дні кожні 6 місяців. Під час посту пийте багато, розведених кип`яченою або мінеральною водою, свіжих овочевих і фруктових соків.

Очистити організм від токсинів і забезпечити його енергією і поживними речовинами допоможе будь-яка з наступних комбінацій фруктів і овочів, що рекомендуються для приготування соків (компоненти можна поєднувати в довільних співвідношеннях): морква, буряк, селера; морква, яблуко, селера; морква, огірок, шпинат, петрушка, часник; яблуко, полуниця, манго; яблуко, банан; апельсин, морква.

Крім того, максимально уникайте попадання в організм хімікатів; користуйтеся тільки натуральними мийними засобами (оцтом, наприклад); по можливості вживайте більше натуральних продуктів; для видалення пестицидів з фруктів і овочів старанно промивайте їх перед приготуванням їжі; скоротіть застосування харчових добавок і гормональних препаратів.

"Ваша печінка - украй важливий орган. Якщо вона не функціонує належним чином, ваш організм піддається інтоксикації (отруєнню) і в результаті захворює", - відзначає доктор Локс. Тому потрібно приймати антиоксиданти у вигляді вітамінів А, С, Е і мінерального селену, які захищають печінку від руйнування вільними радикалами.

Обов`язково вживайте в їжу більше багатою поживними речовинами зелені (шпинату, листя гірчиці, петрушки) - в них міститься багато хлорофілу, потенційного детоксиканта. І зрозуміло скоротіть споживання алкоголю - він дає додаткове навантаження на печінку.

"Щоб допомогти своєму організму вивести токсини і не дати їм накопичуватися, регулярно постіться. Давайте собі фізичне навантаження, відвідуйте сауну, щоб викликати посилене потовиділення, що сприяє виведенню токсинів з організму. Щодня, приймаючи душ, щіткою з м`якою щетиною або губкою масажуйте шкіру - це стимулює виділення через шкіру токсичних речовин, відкриває пори і покращує обмін речовин", - радить доктор Локс.