Як поліпшити стан волосся та нігтів

Багато жінок після сорока років скаржаться на те, що нігті стають ламкими, починають розшаровуватися або навіть кришитися. Погіршується і стан волосся. Волосся часто стає тонким, тьмяним, сильно плутається. У чому причина цих неприємних змін і чи можна виправити ситуацію?

Після сорока років організм жінки починає перебудовуватися. Першим на зміни, що відбуваються, реагують волосся і нігті. І це цілком нормальне явище. Пояснюється це зміною гормонального фону в організмі, а зокрема зниженням рівня естрогену і прогестерону.

Даний стан можна спробувати виправити за допомогою різних косметичних засобів, але важливо знати, що вони дають лише короткочасний ефект і вимагають тому регулярного застосування.

Для досягнення доброго результату і для його закріплення, рекомендовано змінити ситуацію за допомогою харчового раціону.

Зміцнити волосся та нігті допоможе желатин. Тому, частіше включайте у свій раціон фруктові і овочеві желе, заливні. Звичайний десерт замініть на фруктове желе. Воно містить небагато калорій і при цьому дуже смачне.

Корисні для нігтів і волосся каші. Зверніть свою увагу на гречану кашу, яка містить велику кількість заліза, необхідного для обміну речовин.

У круп`яних кашах ви зможете знайти необхідний цинк, що відповідає за міцність кольору вашого волосся, а також сірку, яка важлива для їх росту. У вівсяній каші міститься велика кількість амінокислот, мікроелементів і білків. Для вживання також рекомендовано інжир, морепродукти, риба, кисломолочні продукти, оскільки вони багаті на кальцій.