Кофеїн - ефективне знеболювальне

Дослідження учених з Японського національного інституту фізіології показали, що кофеїн є ефективним болезаспокійливим засобом. Команда дослідників на чолі з професором Йосіхіро Кубо використовувала для експериментів слабкий (менше двох грамів на літр) водний розчин кофеїну. Виявилось, що навіть такої концентрації досить для інгибірування білка Trpa1, що виконує роль головного рецептора болю в периферійних нервах.

Відомо, що гостроту гірчиці і часнику людина відчуває завдяки Trpa1, а не смаковим рецепторам. Японські учені стимулювали Trpa1 гірчичним маслом, а потім намагалися подавити реакцію білка за допомогою кофеїну. Результати опинилися цілком переконливі.

За словами професора Кубо, кофеїн успішно справляється з пульсуючим болем, а також має ряд інших невідомих раніше властивостей. Учений визнає, що багато питань дослідників залишилися без відповіді, і говорити про створення нового високоефективного препарату на основі кофеїну поки рано.