Попередження про цунамі в Японії знято повністю

Головне метеоуправління Японії повністю зняло попередження про цунамі на всіх ділянках північно-східного побережжя Тихого океану.

Попередження було введено після землетрусу магнітудою 7,3, що стався сьогодні на північному сході основного японського острова Хонсю. Максимальна висота хвилі становила 1 метр, передає РІА «Новости».

На цю годину з`явилася інформація про постраждалих унаслідок землетрусу - всі вони одержали легкі травми від меблів і предметів, що впали.

На північному сході спостерігаються перебої з роботою стільникового зв`язку через додаткове навантаження на лінії. Стільникові оператори закликають для підтвердження безпеки своїх близьких користуватися не телефонами, а спеціально створеними сайтами.

Як повідомлялося, підземні поштовхи біля східного побережжя Японії були зафіксовані 7 грудня о 17.18 за місцевим часом. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 кілометрів. Могутні поштовхи відчувалися у столичному регіоні країни Токіо, а також в інших 17 префектурах.

Цей землетрус стався в тому самому районі, що і Великий землетрус 11 березня 2011 року, магнітуда якого досягла 9,0. Він викликав цунамі, висота хвиль якого доходила до 30-40 метрів. Тоді в результаті стихійного лиха в Японії загинули і зникли безвісти більш як 19 тис. чоловік. Були знищені або одержали руйнування майже 380 тис. будинків.