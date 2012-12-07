Тютюновий дим змінює форму серця

Тривала дія сигаретного диму підвищує рівень гормону стресу норадреналіну і ферментів в серці, які змінюють форму лівого шлуночка, виявили учені Університету Ілінойса /США/. П`ятитижневі експерименти на лабораторних щурах виявили активацію тютюновим димом серцевих ферментів під назвою мітоген-активований протеїн кіназа - вони регулюють ріст клітин в серцевому м`язі. Цей процес може бути одним з ключових ознак шкоди серцю при курінні, вважають кардіологи.

Ехокардіографія гризунів в проведених тестуваннях і огляд тканини серця під мікроскопом показали, що дим від сигарет змінює форму лівого шлуночка – основній ділянці серця, що відповідає за кровообіг, і підвищує концентрації гормону стресу. Серцево-судинні захворювання розвиваються в результаті складної взаємодії багатьох елементів в сигаретному димі. Тютюновий дим містить більше 4 тис. різних хімічних речовин, одним з яких є нікотин, проте його роль при розвитку і прогресуванні серцевих хвороб залишається спірною, говорять лікарі.