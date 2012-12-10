До «кінця світу» випустили спеціальний набір товарів

У Мексиці випустили спеціальний набір товарів під назвою "Про всяк випадок", необхідний, як стверджує виробник, в день "кінця світу" - 21 грудня 2012 року, передає РІА «Новости».

Компанія-виробник включила в асортимент наборів сірники, спеціальний ніж (що відкриває банки і дає змогу, як стверджують виробники, боротися із зомбі), шоколад, блокнот для нотування спогадів (і розведення багаття - за потреби), літрову пляшку води, а також невелику пляшку анісового лікеру, який виготовляється на півострові Юкатан і вважається напоєм майя.

"Якщо кінець світу настане в 2012 році, то краще зустріти його підготовленими", - стверджують виробники наборів.

Тим часом, у Чилі, ще одній латиноамериканській країні, результати опитування громадської думки, опубліковані в п`ятницю, показали, що приблизно чверть громадян мають намір 21 грудня під тим чи іншим приводом не піти на роботу. При цьому майже половина з них хочуть чесно зізнатися роботодавцям, що надто забобонні, аби працювати в такий день, а близько 30% - попросити виплатити в грудні їм зарплату авансом - до настання "кінця світу".