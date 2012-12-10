Зелений чай слід пити з цукром

Цукор допомагає засвоювати корисні речовини, що містяться в чаї.

Зелений чай корисніше пити з цукром, пише medicinform.net. Виявляється, цукор допомагає організму краще засвоювати антиоксиданти, що містяться в чаї - катехіни, які захищають від раку, діабету, інсульту і серцевих захворювань.

Раніше вважалося, що додавання цукру в зелений чай значно знижує корисні властивості напою. Однак у ході нових експериментів вчені виявили абсолютно протилежний ефект: «шкідливий» цукор в комплексі із зеленим чаєм стає корисним.

Чай, в який доданий цукор, в 3 рази збільшує інтенсивність всмоктування катехінів, що знаходяться в ньому. Дієтологи також рекомендують всіляко «насичувати» зелений чай - крім цукру додавати в нього лимон або інші фрукти, щоб засвоювання катехінів відбувалося інтенсивніше.

korzonews.info