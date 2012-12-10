У Європі через сильні морози і снігопади гинуть люди

Кілька десятків людей, в основному бездомні, загинуло в Європі внаслідок сильних морозів і снігопадів, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на європейські ЗМІ.

Найсильніше постраждали Балканські держави, де сніг йшов понад 30 годин поспіль. Удар стихії призвів до занесень на дорогах, обриву проводів і перебоїв з подачею електроенергії жителям ряду районів. Близько тисячі рятувальників задіяно в операціях з евакуації заблокованих у легкових і вантажних автомобілях.

Складна ситуація склалася з авіасполученням. Утруднена робота аеропортів в Амстердамі, Франкфурті-на-Майні і Дюсельдорфі, скасовано десятки рейсів.

На дорогах Німеччини за добу відбулася близько тисячі автомобільних аварій. З метою безпеки залізничники припинили рух швидкісних потягів на ряді маршрутів у Франції, Бельгії, Німеччині і Нідерландах.

У горах Швейцарії лавина зійшла на табір, де перебувало 11 туристів. Більшість зуміли вибратися із сніжного полону самостійно. Одна людина - підданий Швеції - дістала травми і була доставлена в лікарню.