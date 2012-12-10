У Чехії - друга хвиля отруєнь метиловим спиртом

Кількість жертв отруєння нелегальним алкоголем в Чехії збільшилася до 38 осіб, в Інституті клінічної та експериментальної медицини в Празі помер 61-річний чоловік, повідомляє у суботу Чеське інформагентство ЧТК з посиланням на прес-секретаря чеської поліції Штепанку Затлоукалову.

Як зазначає РІА Новости, за словами місцевих експертів, напередодні різдвяних свят в Чехії почалася друга хвиля отруєнь метиловим спиртом. З початку вересня по всій країні отруїлися близько 90 людей, багато хто з них осліпнув. Цей випадок масового отруєння алкогольною продукцією став найбільшим в Чехії за останні 30 років.

«Чоловіка було госпіталізовано з сильним отруєнням в лікарні в Бенешові. Проте потім його стан покращився, і хворого було транспортовано до Праги, де він незабаром помер», - повідомили в поліції. За їхніми словами, одна із знайдених пляшок в квартирі чоловіка містила 27 відсотків метанолу.

Влада Чехії знов закликає співгромадян перед вживанням міцних алкогольних напоїв ретельно перевіряти походження продукції та наявність на пляшках нових акцизних марок.