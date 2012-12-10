Яблуками оздоровлюють нирки

Чистити кишечник, нирки і печінку від шлаків можна буряком, яблуками та родзинками. Так радить своїм пацієнтам столичний дієтолог Людмила Острова.

"Очисні дієти дуже корисні для організму. Вони не лише очищають від шлаків, а й оздоровлюють його, - говорить Людмила Геннадіївна. – Чистити нирки найкраще яблуками. Просто влаштуйте собі розвантажувальні дні, під час яких вживайте тільки яблука. Цю дієту призначаю пацієнтам з різними захворюваннями нирок. У розвантажувальний день треба з`їдати до кілограма сирих яблук. Нічого іншого вживати не можна. При цьому обов`язково багато пити. Краще пийте мінеральну воду або трав`яні чаї".

За словами дієтолога, кому попередня дієта не підходить, можна додавати у раціон яблука та кефір.

"Це не чисто яблучна дієта, а кефірно-яблучна. Протягом дня за п`ять-шість прийомів потрібно з`їсти п`ять-шість яблук, запиваючи кожне склянкою кефіру", - розповідає дієтолог.

В очисних дієтах для кишечника рекомендує використовувати буряк і моркву, перлові та гречані каші, сливи і чорнослив.

"Корисним для кишечника є картопляний сік та оливкова олія. Щодня треба випивати по кілька столових ложок соку з картоплі. З чорносливу роблять лікувальну настоянку. На літр води беруть дві склянки промитого чорносливу. Настоюють протягом ночі. Набряклі плоди віджимають. П`ють по одній склянці настоянки натщесерце. Протягом дня можна споживати салати з варених моркви і буряка".

Буряк і відвар з нього також найкраще використовувати, аби оздоровити печінку.

"Один буряк помийте, залийте трьома літрами води і поставте варитися. Коли звариться, потріть на тертці у цю ж воду і залиште кипіти на 15-20 хвилин. Після цього узвар процідіть і розділіть на чотири частини. Приймати треба протягом доби кожні 4 години", - радить лікар.

Їсти ізюм рекомендує для очищення печінки через 2 години після вечері.

"Треба з`їдати по 100 грам родзинок 10 днів підряд. Після цього не можна ні їсти, ні пити. Ізюм вважають найкращим очисником організму від шкідливих шлаків".

"Таке лікувальне голодування можна проводити тільки під наглядом лікаря. Самостійно вдома вдаватися до таких процедур небезпечно, - запевняє дієтолог. - Бо організм може прилаштуватися до ваших випробувань і почати працювати у накопичувальному режимі. Буде відкладати про запас все що тільки можна. Тоді товстітимете навіть від кефіру і 10 грамів чорного шоколаду. Жир відкладатиметься у чоловіків на животі, у жінок – на стегнах і талії. Збалансована очисна дієта під наглядом лікаря поверне вам струнку фігуру і допоможе підлікувати шлунок, нирки і печінку".

gazeta.ua