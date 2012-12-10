Дієта поліпшує настрій

Часто нам здається, що зимові втома і поганий настрій неможливо подолати, і залишається тільки «перечекати» до весни. Між тим, сезонна депресія і робота мозку безпосередньо пов`язані, і в цю взаємодія можна втрутитися за допомогою ... дієти.

Деякі продукти здатні підняти настрій - це науково доведений факт. Це працює таким чином: речовини, які потрапляють в наш організм з їжею, здатні втручатися в біохімічні процеси, які відбуваються в нашому тілі. І головний мозок - не виняток. Ну, а тепер варто навести декілька прикладів.

Продукти типу вівсянки, бананів, нешліфованого рису, а також деякі овочі містять специфічні вуглеводні комплекси, які пригнічують всмоктування незамінної амінокислоти триптофану, яка є попередником ряду нейротрансмітерів, а також підвищують активність мозку.

Секрецію гормону радості - дофаміну - можна підвищити за допомогою приправ. Вчені довели подібний ефект базиліка, чорного перцю, чилійського перцю, часнику, імбиру, насіння гірчиці та кунжуту, розмарину, куркуми, розмарину і кмину.

Для підтримки рівня іншого гормону, безпосередньо поліпшуючого наш настрій - серотоніну - підійде аніс, майоран, мускатний горіх, м`ята, шафран, кмин і кріп. До слова, серотонін також відомий як «вбивця болю».

Щоб підвищити рівень нейромедіатору ацетилхоліну, експерти рекомендують такі спеції, як гвоздика, базилік, кмин, м`ята і куркума. На рівень іншого нейромедіатору - гамма-аміномасляної кислоти - може позитивно вплинути ... алкоголь. Втім, випивати більше двох келихів в день спиртного вже шкідливо.

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