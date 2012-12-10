Як уберегтися від падінь на льоду?

Сніжна погода додала як радості, так і падінь.

До лікарів-травматологів поступають скарги на переломи променевої кістки, які виникають, коли людина падає назад або вперед при витягнутих руках.

При падінні є декілька рекомендацій, які зменшують шанс виникнення перелому. Лікар-травматолог Андрій Стрілецкий стверджує, падіння не можна спланувати, але можна попередити. Він також радить, перш за все, без зайвої необхідності не переміщатися по небезпечних засніжених покритих льодом місцях.

Під час переходу вулиці або будь-якої великої ділянки дороги слід спробувати впасти на м`якіші ділянки тіла - на «п’яту точку», на бік, притискуючи при цьому як верхні, так і нижні кінцівки.

Так само лікарі рекомендують вибирати взуття, пристосоване до мокрої погоди і ожеледиці. Особливо це стосується любительок високих каблуків.

Краса красою, а здоров`я потрібно берегти!

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