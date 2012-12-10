Скільки солі в сирах

Сири містять кількість солі, що перевищує норму, це шкідливо позначається на здоров`ї любителів цього продукту.

Учені з Британії досліджували 772 види сира і пришли до висновку: в цьому продукті дуже багато солі. Наприклад, сир Cheddar, який так люблять британці, містить більше солі, ніж пачка чіпсів – 0,52 г в порції 30 г.

Гріхам Макгрегор, голова правління CASH і професор медицини інституту WolfsonInstitute вважає, що сир є потужним джерелом солі в раціоні. Він припускає, якщо зменшити споживання солі в країні на один грам, вдасться запобігти 12000 серцевих нападів, інсультів і випадків серцевої недостатності.

Багато хто вважає, що CASH робить поспішні висновки. Доктор Юдіт Брайнс, директор DairyCouncil, констатує: сири містять білки, вітаміни і важливі мінерали, наприклад, кальцій. І при цьому немає наукових доказів таких «сирних» наслідків, як серцеві захворювання або інсульти. Брайнс також запевняє, що сіль додається не для поліпшення смаку або запаху, а в технологічних цілях і в цілях безпеки.

likar.info