В Індонезії стався землетрус
Магнітудою 7,2
Землетрус магнітудою 7,2 стався сьогодні біля узбережжя індонезійських островів Танімбар на північному заході архіпелагу. Про це передає Геологічна служба США, повідомляють РІА «Новости».
Епіцентр підземного поштовху знаходився в 215 кілометрах від міста Саумлакі. Центр землетрусу залягав на глибині 15 кілометрів.
Про жертви і руйнування не повідомляється. Про загрозу щодо виникнення цунамі не надходило.
Індонезія знаходиться в найбільш сейсмічно активній зоні планети і є частиною так званого Тихоокеанського вогняного кільця (могутнього тектонічного розлому). У цьому районі земної кулі розташовуються найактивніші тектонічні плити. Щорічно сейсмологи реєструють тут 6-7 тисяч землетрусів магнітудою вищою від 4,0.