В Індонезії стався землетрус

Землетрус магнітудою 7,2 стався сьогодні біля узбережжя індонезійських островів Танімбар на північному заході архіпелагу. Про це передає Геологічна служба США, повідомляють РІА «Новости».

Епіцентр підземного поштовху знаходився в 215 кілометрах від міста Саумлакі. Центр землетрусу залягав на глибині 15 кілометрів.

Про жертви і руйнування не повідомляється. Про загрозу щодо виникнення цунамі не надходило.

Індонезія знаходиться в найбільш сейсмічно активній зоні планети і є частиною так званого Тихоокеанського вогняного кільця (могутнього тектонічного розлому). У цьому районі земної кулі розташовуються найактивніші тектонічні плити. Щорічно сейсмологи реєструють тут 6-7 тисяч землетрусів магнітудою вищою від 4,0.