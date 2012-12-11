Банани допомагають кинути палити

Бажаючим кинути палити слід ввести в щоденний раціон банани. Про це повідомив портал Woman.ru.

За даними дієтологів, корисні властивості банана обумовлені його унікальним складом.

У банані в надлишку містяться калій і магній - дуже корисні мікроелементи, які позитивно впливають на стан серцево-судинної системи, живлять і насичують киснем клітини мозку, приводять у норму водно-сольовий баланс.

Крім того, за результатами недавніх досліджень, «бананова» дієта, насичена калієм і магнієм, допомагає кинути палити. Банани сприяють подоланню так званого «бар`єру залежності» від нікотину.

Тому бананам заслужено приписується властивість позбавляти організм від тяги до куріння.

korzonews.info