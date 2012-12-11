Взимку вівсянку їжте щодня

Взимку ми потребуємо додаткової порції вітамінів і мікроелементів. У оптимальному і найбільш збалансованому співвідношенні вони знаходяться у вівсяній каші.

Вівсяна каша за поживної цінністю максимально наближена до грудного молока. У ній є вітаміни А, Е, В1, В2, В6, амінокислоти, а біотин, що міститься у вівсянці, добре виліковує сухість і лущення шкіри, випадіння волосся. Це дозволяє вживати вівсянку навіть зовнішньо — у вигляді масок для обличчя.

Вітамінами краси дієтологи вважають вітаміни групи В. Якщо їх не вистачає, з`являються червоні плями на обличчі, тріщини в кутках губ, а волосся і нігті стають слабкими і ламкими. Головне джерело вітаміну В — пісне м`ясо, печінка і хліб грубого помелу.