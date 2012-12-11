"Кінець світу 2012": як пережити істерію?

Тільки ледачий зараз не висловив побоювань про наближення кінця світу. У Києві нібито здають в оренду бункери, зірки шоу-бізнесу закликають скуповувати сірники і консервацію, а ЗМІ смакують прогнози астрологів та вчених.

Якщо чесно, редакція Lady.tochka.net не дуже вірить у те, що 21 грудня все закінчитися. Але ми розуміємо, що розмови про насування кінця світу можуть серйозно вибити з колії будь-кого. Тому ми підготували для тебе кілька порад, що допоможуть тобі відволіктися від сумних думок.

1. Не розмовляй з сусідами.

Розмови про насування кінці світу - зараз найпопулярніша тема для порожніх бесід. А в тебе, як у справжньої дівчини Lady.tochka.net, просто немає часу на такі балачки. Не соромся присікати ці розмови і переключати тему на щось більш цікаве або корисне. Таким чином, ти і час зекономиш, і твоя бурхлива уява залишиться без барвистих картин Апокаліпсису, що насувається.

2. Займися підготовкою до Нового року.

Приємна святкова метушня гарантовано відверне тебе від неприємних думок про кінець світу. Купи подарунки рідним, прикрась будинок яскравими святковими аксесуарами, почни планувати супер-вечірку. Таким чином, ти вб`єш двох зайців: вилікуєшся від депресії і вечірка, яку ти почала планувати майже за місяць, гарантовано вийде незабутньою.

3. Включи мозок

Це вже четвертий кінець світу, який гарантовано мав знищити нашу планету тільки цього року. Перші три ми вже успішно пережили, подумай, наскільки висока ймовірність, що прогнози, які стільки разів не збувалися, хоч раз будуть вірні? Інші вагомі і заспокійливі аргументи проти кінця світу ти з легкістю знайдеш в будь-якому пошуковику.

4. Купи квитки на 22 грудня

В ідеалі якщо це будуть квитки на літак в теплу країну. Але концерт або спектакль, якого ти давно чекала - відмінно підійдуть. Твоє бажання потрапити на концерт або поїхати у відпустку буде настільки сильним, що ти просто не дозволиш цій планеті загинути 21 грудня і зірвати твої плани.

lady.tochka.net