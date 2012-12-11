Кращий сніданок для боротьби з сонливістю

Вчені з Кембріджського університету провели дослідження, згідно з яким були визначені продукти, поївши які на сніданок можна запобігти прояву сонливості протягом всього дня.

Керівник дослідження запевнив, що боротися з денною сонливістю потрібно не за допомогою кави, як вважають багато. З сонливістю допоможе впоратися білок і відсутність цукру.

Найбільш підходящим сніданком є яєчня. Білок курячих яєць, до складу якого входять речовини, що нагадують орексин, ефективно стимулює мозкову активність. І все тому, що орексин прискорює взаємодію різних ділянок головного мозку людини, а його недолік, якраз і провокує денну сонливість.

korzonews.info