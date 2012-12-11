Стреси вбивають організм жінки

Сучасна цивілізація змінила наше життя, зробивши його в чомусь набагато кращим і більш змістовним, але де в чому створила і нові проблеми. Тепер більшість сімей не може розраховувати тільки на одного "годувальника" - чоловіка. А іноді жінки, дисциплінованіші і прискіпливіші за сильну стать, досягають кращих успіхів у роботі. Тому вони постійно вимушені дотримуватися напруженого робочого ритму, часто перебуваючи у стані хронічного стресу. Сучасні темпи життя жінки, яка хоче досягнути успіхів у кар`єрі, навряд чи дадуть їй змогу розслабитися тоді, коли вона того забажає, і навіть у тому разі, коли це необхідно її організму. Приміром, у так звані критичні дні.

Погане самопочуття може виникати у жінок ще за тиждень до менструації, і називають такий стан "передменструальним синдромом".

Дисфункціональна маткова кровотеча найчастіше пов`язана з розладами ендокринної системи, порушеннями харчування, фізичними перенавантаженнями тощо.

Не менше занепокоєння у жінки викликає й аменорея (відсутність місячних). Крім того, під час менструації жінка стає вразливою до різних запальних захворювань, а ще страждає її астенізована нервова система - спостерігається підвищена дратівливість. Деякі розлади менструального циклу потребують втручання висококваліфікованих фахівців, але найчастіше жінці в цей час потрібен звичайний баланс праці та відпочинку, повноцінне харчування, а також використання певних фітозасобів.