Магнітні бурі у грудні

У період підвищеної активності на сонці, або так званих магнітних бур, і люди, і техніка тимчасово "виходять із ладу". І якщо ми можемо страждати погіршеннями самопочуття, тиском, головними болями і навіть мігренню, то техніка дає збої в системах управління і навігації.

Крім серцево-судинного синдрому (підвищеного тиску), залежних від погоди людей в дні магнітних бурь можуть турбувати астенія (слабкість), пригнічений настрій, задишка, нудота, болі в животі і суглобах.

Зменшити наслідки погодних катаклізмів можна за допомогою народних засобів - трав і прянощів, таких як корінь солодки. Він має у складі кумарини, які зменшують згортання крові, тому настій кореня солодки буде корисний всім метеочутливим сердечникам.

Крім того, солодка містить безліч антиоксидантів, які підтримують імунітет, і стимулює вироблення гормонів надниркових залоз, які мають протизапальну дію і зменшують ломоту в суглобах.

Лікарі також рекомендують метеочутливим людям в період магнітних бур не вживати калорійні страви та алкоголь, не навантажувати себе фізичною працею, уникати стресових ситуацій, більше відпочивати.

Розклад магнітних бур у грудні:

- 12.12 - з 16.00 до 20.00

- 19.12 - з 13.00 до 19.00

- 27.12 - з 02.00 до 06.00 та з 14.00 до 16.00

- 29.12 - з 06.00 до 13.00

- 31.12 - з 11.00 до 13.00 та з 20.00 до 22.00

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