Продукти, які не варто вживати перед сном

Незалежно від того, зосереджені ви на максимальній втраті жиру чи наборі м`язової маси, певні продукти завжди повинні бути виключені з раціону перед сном, якщо звичайно ви не хочете набрати трохи жирку.

Найчастіша помилка це сувора дієта

Пам`ятайте, практикуючи різні строгі дієти ви піддаєте ваш організм великому ризику виснаження. Так може ви і схуднете і досягнете результатів, на які ви сподівалися, але що відбуватиметься у вашій ендокринній системі у цей момент?

Молоко

Хоча вважається відносно здоровим джерелом білка і кальцію, проблема в тому, що в склянці молока великий вміст лактози. Лактоза це вуглевод, а вуглевод на ніч це жир. До того ж деякі люди взагалі не перетравлюють лактозу або перетравлюють з труднощами.

Макаронні вироби

Наступним в нашому списку продуктів, яких треба уникати перед сном це макарони.

Шоколад

Шоколад є не тільки продуктом з великою кількістю цукру і жиру, він також містить кофеїн. Якщо ви чутливі до цього стимулятора, шоколад може позбавити вас дорогоцінного сну, а вам потрібно що б ваше тіло відновилося після тренувань.

В результаті, ваш прогрес буде куди скромніше і великого зростання м`язової маси ви не отримаєте. У спортсменів які погано висипаються підвищується рівень кортизолу в крові а він стимулює руйнування м`язової тканини атлета. І не забувайте що кофеїн збуджує нервову систему, а в нічний час це як мінімум не практично і не потрібно будь-якій людині. І не забувайте що якщо ви живете в Україні то шоколаду у нас не існує. В шоколад додається кокосова олія (величезна кількість жиру).

Великі об`єми м`яса

Часта помилка якщо я сьогодні перед сном з`їм кілограм білка, то завтра я прокинуся з біцепсом 45 см.

Логіка: Ви знаєте, що вашому тілу будуть необхідні амінокислоти і білки для ремонту та нарощування м`язової маси протягом наступних восьми годин сну.

Ви також знаєте, що білок має незначний вплив на рівень цукру в крові, що робить його гарним дієтичним вибором в нічний час.

Так це все правда, але все треба робити в міру. Звичайно вам потрібна певна кількість білка але вираховувати її потрібно виходячи з власної ваги.

Пам`ятайте, що зайвий білок не нарощує м`язи, а переробляється організмом, що сильно навантажує вашу травну систему і не сприяє здоровому сну.

Селера

Якщо ви на строгій дієті і виключили всі жири, то напевно овочі складають основу вашого раціону.

Селера діє як сечогінний засіб в організмі, тому його не рекомендується їсти на ніч якщо ви хочете повноцінно висипатися, то часті прокидання по нужді вам не підуть на користь.

Фруктовий сік

І нарешті, часта помилка це - пити фруктовий сік на ніч: апельсиновий, грейпфрутовий, журавлинний сік. Фруктові соки містять багато цукру і провокують сплеск рівня інсуліну вночі.

gazeta.ua