Якщо до кінця дня ви погано мислите

Якщо ви швидко втомлюєтеся, до кінця дня погано мислите, нервуєтеся через дурниці, у вас - дефіцит мікроелементів.

Лікарі підкреслюють, що ці неприємності у мешканців великих міст - від дефіциту магнію або заліза. Основна ознака дефіциту магнію - підвищена чутливість, нервозність. Щодо дефіциту заліза, то для нього характерні погіршення пам`яті і зміна характеру.

Крім того, вихлопні гази автомобілів насищають повітря, свинцем і марганцем. Свинець небезпечний тим, що "заважає" нашому організму засвоювати в достатній кількості йод. Надлишок же марганцю небезпечний тим, що, по-перше, може викликати хворобу Паркінсона, а по-друге, сприяє розвитку дефіциту заліза.

Крім того, для ділових людей у великому місті характерний дефіцит селену. Особливо він відчутний у віці між 42 і 49 роками: стан організму в цей період визначає, наскільки довге і "якісне" життя чоловік проживе.

Брак в організмі цинку, дуже важливого у формуванні імунітету, приводить до підвищеного ризику розвитку алкоголізму: за допомогою цинку відбувається утилізація алкоголю в безпечні продукти.

Щоб уникнути магнієвого дефіциту, включайте в раціон чорний шоколад, какао, всілякі горіхи, апельсини і бурі водорості - спіруліну, наприклад.

Щоб уникнути дефіциту цинку, їжте проростки пшениці, насіння, фісташки, яйця, ікру (причому будь-яку ікру, а не тільки чорну або червону), молока осетрових. Лідером же за вмістом цинку є устриці. При дефіциті цинку, особливо хронічному, можна приймати цинкові добавки: сульфат цинку, аспаргінат цинку.

Вживайте тільки йодовану сіль - вона нині є в будь-якому супермаркеті.

Щоб підгодувати організм селеном, не забувайте про капусту брокколі, кукурудзу, пшеничну кашу, житній хліб. Крім того, при селеновому дефіциті можна приймати звичайні полівітамінні комплекси, які можна купити в будь-якій аптеці.

Дефіцит заліза потрібно попереджати стравами з м`яса, печінки. Проте ефективне засвоєння заліза можливе тільки в кислому середовищі, тому так корисно поливати м`ясо соком лимона або лайма, запивати сухим вином або кислим соком. Причому врахуйте, що вуглеводи - хліб в котлетах, тісто в пельменях, а також молоко і яйця погіршують засвоєння заліза.