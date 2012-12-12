Яскраві овочі захистять жінок від раку

Раціон, багатий овочами і фруктами, знижує ризик розвитку раку грудей у жінок. До такого висновку прийшли експерти з Гарвардської медичної школи.

Вони проаналізували результати досліджень, присвячених вивченню зв`язку ризику раку з харчуванням. Виявлено, що жінки з високим рівнем каротиноїдів мають нижчий ризик раку молочної залози. Ці речовини містяться у фруктах і овочах і надають їм яскраві оранжеві, жовті і червоні кольори (морква, гарбуз, червоний перець та інші).

Правильне харчування, що включає достатнє споживання овочів і фруктів, є частиною здорового способу життя як способу профілактики захворювань. Проте жінки з групи ризику (наприклад, ті, в чиїх сім`ях були випадки раку грудей), не повинні нехтувати профілактичними оглядами, підкреслили автори дослідження.

likar.info