У США невідомий розстріляв людей у торговельному центрі

Чоловік у камуфляжі з білою маскою на обличчі відрив вчора вогонь у торговельному центрі в передмісті Портленду, штат Орегон, убивши двох осіб і поранивши третю.

Покупці, зайняті різдвяним шопінгом, в паніці падали на підлогу або вибігали з торговельного центру.

Як передає РІА «Новости», за даними місцевої поліції, того, хто стріляв, убили представники правопорядку, які прибули на місце події. Поліція не називає імені убитого і не наводить жодних деталей події.

Один із співробітників торговельного центру стверджує, що чоловік у камуфляжі був озброєний гвинтівкою і привертав до себе увагу вигуками "Я стрілець!". Він був одягнений у куленепробивний жилет.

Поліція прочісує магазини, розташовані у торговельному центрі, проте найімовірніше, нападник не мав спільників.