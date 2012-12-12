Вітамін С – в яких продуктах знайти?

Вітамін С (аскорбінова кислота) – це водорозчинний вітамін, який руйнується при термічній обробці їжі.

Руйнують вітамін С стреси, куріння, аспірин, оральні контрацептиви. Наш організм не може запасати вітамін С (аскорбінки), тому необхідно постійно одержувати його додатково. Надлишки вітаміну С (аскорбінки) виводяться з організму з сечею. Великі дози аскорбінової кислоти можуть вплинути на результати деяких лабораторних аналізів (приховати наявність крові в калі).

Джерела вітаміну С

Більш всього аскорбінової кислоти міститься в продуктах рослинного походження:

- цитрусові;

- зелені листові овочі;

- брокколі, брюссельська капуста, цвітна і качанова капуста;

- чорна смородина, суниця;

- болгарський перець, помідори;

- диня, яблука, абрикоси, персики, хурма

- обліпиха, шипшина, горобина

- печена картопля в "мундирі".

У незначній кількості аскорбінова кислота (вітамін С) міститься в продуктах тваринного походження - печінка, нирки.

Багаті вітаміном С люцерна, коров`як, корінь лопуха, піщанка, очанка, сім`я фенхеля, хміль, хвощ, ламінарія, м`ята перцева, кропива, овес, кайенський перець, червоний перець, петрушка, соснові голки, деревій, подорожник, лист малини, червона конюшина, шлемник, листя фіалки, щавель - могутні антиоксиданти.

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