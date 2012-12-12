Здоров'я і густота волосся залежить від гребінця

"Здоров`я і густота волосся залежить не лише від шампуню, а й від гребінця, - каже вінницький перукар Наталія Дрібко, 30 років. – Проблеми з волоссям можуть бути лише через невдало вибраний гребінь."

У жінки має бути мінімум два гребінця різних форм. Дрібними чоловічими користуватися не можна – вони пошкоджують волосся. Після миття волосся підсушують, тоді розчісують гребенем з рідкими зубцями. Не повинен мати гострих граней і швів. Щоб зібрати волосся у хвіст або пучок – беруть частий гребінь.

"Укладати волосся раджу гребінцем із залізною основою, на яку нанесене керамічне покриття. По кераміці рівномірніше розподіляється тепло. Ручка має бути гумова або пробкова – щоб не вислизала з рук. Для швидкого сушіння рекомендую брати прямокутну щітку, трохи вигнуту і з отворами. Але для завивки чи випрямлення вона не підійде, бо не втримує волосся на щетинках. Для ламкого посіченого волосся підійде плаский гребінь. Що довше волосся - то рідші зубці мають бути. Жорстке волосся розчісують жорсткою щіткою з твердими щетинками, тонке – м`якою або дерев`яним рідким гребенем."

Для густого і довгого волосся у щітці має бути не менше 12 рядів зубців. Якщо волосся неслухняне, краще, щоб зубці були товсті і рідкі. Вони розплутують, але не видирають і не ламають волосся. Для тонкого краще щітка з частими і тонкими зубцями. Вона надасть додаткового об`єму.

Для випрямлення волосся потрібна кругла щітка, схожа на пісочний годинник. На неї можна туго накрутити волосся під час сушіння феном. Що довше волосся, то більший має бути діаметр щітки. Об`єм біля коренів надасть щітка середнього діаметру. Треба підіймати пасмо за пасмом і направляти на них струмінь теплого повітря.

Найтонші підійдуть для короткого волосся або гривки.

На щодень радить користуватися дерев`яним гребінцем. Природний матеріал покращує структуру волосся і запобігає електризуванню. Має бути овальний. Такий підходить для усіх типів волосся, полірує його. Щетинки покращують кровообіг у шкірі голови і розподіляють шкірне сало по всій довжині волоса. Звичайна щітка, якою користуються майже всі, підходить тільки для розчісування перед сном. Найкраща – з натуральною щетиною. Найгірші – пластикові, особливо пофарбовані в ядучі кольори. Від таких волосся січеться.

Краще обрати силіконові або карбонові. Силіконові добрі для стрижки і фарбування, а карбонові – для начосу. Металеві травмують шкіру голови. Призначені лише для начосу і розділення пасм.

Масажна щітка не підійде для жирного волосся, бо стимулює сальні залози. Після кожного розчісування треба знімати з розчіски волосся. Мити треба хоча б раз на місяць. Це зручно робити старою зубною щіткою. Якщо матеріал дозволяє, покладіть його в гарячу воду з шампунем або милом і за півгодини сполосніть.

gazeta.ua