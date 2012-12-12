Як вилікувати застуду на губах

В організмі кожної людини живе вірус герпесу. Зазвичай він знаходиться в сплячою фазі, однак, скажімо, при ослабленні імунітету під дією тих чи інших факторів (наприклад, сезонне) цей вірус може активізуватися і доставляти немало неприємностей, з`являючись у різних місцях.

Самое дискомфортний, звичайно, коли спростуда псує зовнішній вигляд жіночих губ - це і болісно і вкрай неестетично. Хочеться просидіти вдома весь час, поки губки не відновлять колишній вигляд.

Не варто замикати себе в чотирьох стінах! Скориставшись простими народними методами лікування застуди, можна повернути собі колишню красу! Головне, що особливих зусиль для цього прикладати не треба, так само як і пити дорогий ліки.

- Перший спосіб - старий добрий бальзам "Зірочка". Якщо не лінуватися і мазати виразки раз 5 на день, то через 2 дні не залишиться й сліду від герпесу.

- Другий спосіб - на ніч можна мазати виразки зубною пастою. Так-д., Саме зубною пастою і погустіше.

- Якщо шкіра тільки почервоніла і бульбашки ще не з`явилися, можна спробувати "прогріти" губи. Потрібно в склянку гарячого чаю (або води з розчиненою таблеткою вітаміну С) опустити ложку-"нержавійку". Помішуючи гарячий напій, пити його з ложечки і прикладати гарячу ложку до місця запалення. І так разів 10. Тільки акуратно, щоб не обпектися. А після намажте погустіше гігієнічною помадою.

- Наступний спосіб - часник. Потрібно взяти один зубчик часнику, очистити і натерти на дрібній тертці. Отриманої кашкою натирати висипання. Найкраще це робити на ніч і не змивати до ранку.

- Цей спосіб для тих, кого герпес відвідує дуже часто. Потрібно круто зварити куряче яйце, очистити і покласти в склянку з горілкою так, щоб яйце повністю сховалося. Стакан поставити на три дні в холодильник. Потім яйце потрібно з`їсти, а горілку вилити. Смак, звичайно, залишає бажати кращого, але можна запити водою або чим-небудь заїсти. Так потрібно зробити три рази з перервою в 10 днів. Герпес до вас довго не повернеться!

- Самий спартанський спосіб. Перші дні два-три ранки можна натирати сіллю. Боляче, звичайно. Але якщо себе не жаліти, то і герпес теж злякається!

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