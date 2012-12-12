Як швидко схуднути до Нового року

Комплекс з трьох простих вправ, які допоможуть сформувати плоский животик. Будь наполеглива, плоский живіт вимагає зусиль, а результат з`явиться через два-три тижні.

1-а вправа "скручування". Вихідна позиція: лежачи на спині ноги зігнуті в колінах руки за голову. Піднімаємо корпус вгору, відриваючи лопатки від землі. Підборіддя тягнемо вгору. Вгорі видих, опускаючись - вдих. Робимо від 15 повторень до максимуму, на останньому повторенні - фіксація на 5-10 секунд.

2-а вправа "схресне скручування". Вихідна позиція: лежачи на спині ноги зігнуті в колінах, руки за голову. Піднімаємо одночасно праву ногу і відриваємо обидві лопатки від землі, при цьому торкаємося лівим ліктем правого коліна, і навпаки. При скручуванні видих. Робимо максимальну кількість повторень.

Третя вправа "підйом ніг на мінімальну висоту". Ця вправа, на відміну від двох попередніх, направлена на опрацювання низу живота (нижній прес). Вихідна позиція: лежачи на спині, ноги рівні, руки під сідниці, спина притиснута до підлоги, ноги в напрузі, носок натягнутий від себе. Піднімаємо ноги на мінімальну висоту від підлоги (до 20 см). Робимо цю вправу в повільному темпі, від 15 повторень і вище.

Роби всі вправи по 3-4 підходи! Не забувай, про те що перед вправами на прес потрібно добре розігрітися, тобто як мінімум 15-20 хвилин аеробного навантаження (біг, стрибки на скакалці). Відпочинок між вправами повинен бути не більше 30 сек. Тренуйся не менше 3 разів на тиждень. І завжди пам`ятай про правильне харчування.

Красивих всім животиків!

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