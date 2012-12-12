Путін розповів про демографічні успіхи Росії

Чисельність населення РФ почала збільшуватися, середня тривалість життя досягла 70 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав, виголошуючи щорічне послання Федеральним зборам РФ.

«Демографічні програми, прийняті в минулому десятиріччі, слава Богу, працюють. Чисельність населення країни не тільки стабілізувалася, а й почала зростати. За січень-вересень цього року вона виросла більше ніж на 200 тисяч людей. При цьому вперше за всю новітню історію нашої країни ми п`ять місяців підряд фіксуємо природний приріст населення: народжуваність нарешті почала перевищувати смертність», - сказав В.Путін.

За його словами, сьогодні тривалість життя в Росії за останнє чотириріччя виросла майже на 2,5 роки і перевищила 70 років. При цьому він визнав, що рівень смертності в РФ дуже високий, особливо серед чоловіків середнього віку.

«Ми разом зобов`язані подолати, прямо скажу, безвідповідальне ставлення суспільства в питаннях здорового способу життя. Разом з розвитком охорони здоров`я більше уваги слід приділяти збереженню здоров`я», - сказав він.

В.Путін повідомив, що крім програми надання сімейного капіталу при народженні другої дитини, починаючи з 2013 року почнуться виплати додаткової допомоги при народженні третьої і наступної дитини в тих регіонах країни, де демографічна ситуація поки що гірша, ніж у середньому в РФ.

«Для того, аби Росія була суверенною і сильною, нас має бути більше і ми повинні бути кращими в моральності, в компетенціях, у роботі, у творчості», - сказав він.

За його словами, сьогодні частка молодого, активного, працездатного населення Росії від 20 до 40 років – одна з найвищих у розвинених країнах світу. Але вже через 20 років чисельність такої вікової категорії може скоротитися в півтора рази, якщо нічого не робити.

При цьому він нагадав, що з 2000 року населення Росії щорічно скорочувалося майже на один мільйон чоловік.

«Здавалося, неможливо зупинити цю катастрофу. Демографічний прогноз лунав тоді як остаточний вирок країні. Але нам вдалося переламати цю руйнівну конструкцію. Після запуску демографічних програм населення стабілізувалося, а починаючи з 2010 року, почало зростати. Це наше ключове досягнення», - сказав він.

«Говорю це не для того, аби сказати: «Ох, які ми молодці». Я кажу це для того, аби зрозуміли, що люди нам повірили, розширили горизонт планування, повірили, що стабільність є головною умовою для розвитку і поліпшення життя. Говорю це тому, що ми повинні дорожити такою довірою і відповідати на неї своєю роботою», - сказав В.Путін.