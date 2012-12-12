У Польщі морози забрали життя вже 30 осіб

З початку грудня від переохолодження організму, викликаного сильними морозами, у Польщі померли 30 осіб, що майже удвічі більше, ніж за весь грудень минулого року.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Польські правоохоронці закликали поляків звертати увагу на бездомних людей та людей літнього віку, котрі найчастіше стають жертвами сильних морозів, а також перевірити стан пічок та димоходів, аби уникнути отруєння чадним газом.

За даними МВС, з початку цьогорічного опалювального сезону з вересня до 11 грудня через отруєння чадним газом у Польщі померли вже 27 осіб.

Польські синоптики прогнозують, що до кінця цього тижня температура в країні буде коливатися від 1 до 8 градусів морозу.