Кокосове масло захистить від карієсу

Кокосове масло є природним антибіотиком, який допоможе тобі запобігти утворенню нальоту на зубах.

Як виявилось, кокосове масло атакує бактерії, які викликають карієс.

Група учених з Технологічного інституту в Ірландії перевірили антибактеріальну властивість кокосового масла в його природному стані, і оброблене за допомогою ферментів (процес, подібний до травлення).

Вони виявили, що фермент, що модифікував кокосове масло, пригнічує зростання більшості бактерій, зокрема стрептокока, який є основною причиною руйнування зубів.

Учені планують продовжувати роботи по вивченню взаємодії кокосового масла з іншими бактеріями. Вони упевнені, що зроблене ними відкриття стане поштовхом до винаходу інноваційної технології профілактики карієсу.

korzonews.info