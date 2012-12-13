Страуси стануть донорами

Японські учені запропонували пересаджувати людям судини страусів. На думку фахівців, такі імплантати запобіжать утворенню тромбів.

Зараз імплантати кровоносних судин виготовляють з синтетичних волокон або матеріалу мертвих донорів. Але такий матеріал пов`язаний з ризиком тромбоутворення. В ході дослідження співробітники Національного мозкового і серцево-судинного центру прийшли до висновку, що новим джерелом для виготовлення імплантатів можуть стати судини з довгої шиї страусів. Особливості фізіології цих птахів не дозволяють утворюватися тромбам.

likar.info