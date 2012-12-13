Чим корисні зародки пшениці?

Взимку свіжозібраних овочів, фруктів, ягід та зелені стає значно менше, а саме вони – джерело фітохімічних речовин. Їм властиві антиоксидантні властивості.

"Багато життєво важливих вітамінів є у продуктах, які можна придбати круглий рік – в яйцях, кисломолочних та молочних продуктах, птиці, рибі, нежирному м`ясі, горіхах та насінні. Але організм в холодну пору року треба захищати пильніше", - розповіла столичний дієтолог Оксана Скиталінська.

Взимку вона радить їсти зародки пшениці. Вони багаті антиоксидантами, зокрема, вітаміном Е. Ці речовини захищають кожну клітину організму від запальних процесів.

"Зародки пшениці різноманітять раціон і роблять повноцінним. Одна-дві столові ложки в день закривають денну потребу в вітамінах А і Е та багатьох мікроелементах. Але пшениця обов`язково має бути екологічно чистою, тобто її не мають обробляти будь-яким хімікатом. Зародки мають бути не більші за 1-2 міліметри".

Їх можна їсти не всім. Бажано краще не вживати людям із запальними захворюваннями слизової шлунка та кишечника, прооперованим хворим.

"Починати вживати зародки пшениці потрібно з невеликої порції – 1 чайної ложки. Якщо не виникатиме ніяких негативних ефектів з боку травної системи, можна й столову ложку на день. Та не як самостійну страву, а у доповненні до основної".

Повністю замінити вітамінні комплекси одні лише зародки не можуть, але суттєво збагатять збалансоване харчування.

"Вони багаті на харчові волокна, які "очищують" організм від токсичних речовин, "поганого" холестерину, канцерогенів та солей важких металів. У свіжоприготованих змелених зародках олія не окислена, тобто може принести найбільшу користь для організму. Особливо це стосується людей із серцево-судинними захворюваннями, високим кров`яним тиском, атеросклерозом, діабетом", - пояснює лікар.

Скиталінська часто призначає пацієнтам харчові волокна із зародками пшениці, якщо немає протипоказань.

"Це допомагає зменшити надмірну масу тіла, тому що волокна поглинають зайвий жир, тригліцериди, токсичні речовини, які утворюються у кишечнику при закрепах. Вживання таких волокон розвантажує печінку. Оскільки саме печінка є "фабрикою" з переробки всіх токсичних речовин. Нормалізується стілець, покращується самопочуття, відновлюється свіжий колір шкіри".

gazeta.ua