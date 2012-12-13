Що у шипучих протизастудних таблетках?

Ось список речовин, які найчастіше входять до складу таких комплексних препаратів:

Парацетамол: має жарознижуючу і болезаспокійливу дію, є слабким протизапальним;

Фенілефрін: звужує судини, за рахунок чого усувається набряк слизової дихальних шляхів, тому дихати легше, а з очей не течуть сльози;

Хлорфенамін: разом з протиалергічною дією він також знижує набряклість слизової, пригнічує кашель, зменшує набряклість кон`юнктиви очей, зменшує нежить;

Декстрометорфан: надає виражену протикашельну дію, усуває сухий кашель;

Аскорбінова кислота (вітамін С) і інші вітаміни і їх аналоги роблять масу корисних речей, зокрема підвищують загальну опірність організму;

Кофеїн та інші стимулятори: сприяють розумовій активності, знижують втому.

Зважаючи на склад, комплексні протипростудні препарати непогано заряджають, що дозволяє протриматися на плаву під час простуди. Проте користуватися цією «батареєю» треба обережно.

По-перше, уважно прочитайте інструкцію і з`ясуйте, яке саме добове дозування. Інакше, випиваючи по 10 «коктейлів» протягом робочого дня, протягом тижня можна здорово «підсадити» організм (наприклад, як при застосуванні енергетичних напоїв). Якщо після закінчення дії препарату, вам стає набагато гірше, значить, час викликати лікаря і починати лікуватися серйозно.

По-друге, якщо ви збили всі симптоми простуди – температуру, закладенність носа – це не означає, що ви вже здорові. Більш того, збивати температуру не завжди правильно: температура показує, що ваш імунітет активно чинить опір вірусу, не потрібно зайвий раз його пригнічувати.

І, нарешті, приймати такі препарати у великих кількостях – не найдешевше і разом з тим не найефективніше лікування.

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