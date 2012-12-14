Алое - потужний біостимулятор

Желе алое вбиває більшість патогенних мікроорганізмів, тобто дезінфікує ушкодження шкіри. Крім того, знеболює, знімає запалення, прискорює процес заживлення, відновлення тканин без утворення грубого рубця.

У разі, приміром, герпесу соком алое змащують уражене місце і п`ють по 1 ч. л. 2-3 рази на день, розвівши в воді, перед їдою.

Слід пам`ятати, що алое - це потужний біостимулятор, тому вживати його безперервно тривалий час не можна, треба робити перерви (принаймні, через місяць).

Артеріальний тиск. Щоб нормалізувати рівень артеріального тиску (знизити), свіжий сік алое приймають щоденно (натщесерце 1 раз на день) по 3 краплі в чайній ложці холодної перевареної води.

Хворим на гіпертонію корисно вживати ліки, приготовані з 1 ст. л. алое, 3 ст. л. плодів калини, 3 ст. л. трави звіробою. Алое та калину розтерти до появи соку, додати звіробій і залити 1 л окропу, кип`ятити 15 хв на слабкому вогні, настояти 3 години, процідити. Вживати по 0,5 склянки 3-4 рази на день після їди.

Анемія. Найчастіше спостерігається недокрів`я, пов`язане з дефіцитом заліза, який виникає зазвичай внаслідок крововтрат. Для лікування можна купити в аптеці сироп алое з залізом, який п`ють по 0,5-1 ч. л., додавши до чверті склянки води, тричі на день протягом 15-30 діб.

У домашніх умовах можна приготувати суміш: 150 мл свіжого соку алое, 250 г меду, 350 мл кагору. Пити по 1 ст. л. тричі на день до їди.