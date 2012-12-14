Чим корисний здоровий сон

Прийнято вважати, що восьмигодинного нічного сну цілком достатньо для нормального фізичного стану організму. Однак, якщо Ви збільшите тривалість нічного відпочинку на годину, то значно знизити чутливість до болючих відчуттів, а також підвищите уважність. За словами фахівців, 10 годин сну є набагато більш ефективним засобом знеболювання, ніж популярний препарат кодеїн.

До такого висновку фахівці прийшли в результаті вивчення 18 здорових людей, які не страждали від болю. Всіх учасників розділили на дві групи: одні з них спали по 8 годин протягом чотирьох ночей, а інші - по 10 годин.

Після експерименту фахівці оцінили ступінь сонливості протягом усього дня за допомогою тесту латентності сну, під час якого фіксується хвилі мозку, рух очей, тонус м`язів і серцебиття. Крім того, фахівці проаналізували чутливість до болю завдяки теплового впливу.

Так, результати показали, що учасники групи, в якій тривалість сну була більша, зуміли на 25% довше тримати палець поблизу теплового джерела порівняно з іншими. Варто відзначити, що даний ефект перекриває і дія 60 міліграмів кодеїну.

Згідно з цим дослідженням, можна судити про те, що підвищена чутливість - це результат брак сну. Саме тому, у пацієнтів з хронічними захворюваннями, а також тим, хто готується до хірургічного втручання, вкрай необхідний повноцінний сон.

gazeta.ua