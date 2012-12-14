Жирна їжа псує настрій

Жирна їжа міняє роботу мозку і провокує депресію. До такого висновку прийшли учені з Монреальського університету.

Вони провели дослідження на лабораторних гризунах і виявили, що їжа з високим вмістом жиру міняє хімічний склад мозку ще до того, як встигне зіпсувати фігуру. В результаті у тварин підвищувалася чутливість до стресу. Така дієта зробила гризунів тривожнішими, полохливішими і менш активними.

Дослідження показало, що в мозку у цих мишей виріс рівень чинника CREB, що відповідає за активацію генів, які керують синтезом гормонів дофаміну і кортикостерону. Експеримент показав, що у поганому настрої і депресії може бути винною пристрасть до фаст-фуду.

likar.info