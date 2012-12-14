Ібупрофен небезпечний для спортсменів

Спортсмени, в бажанні брати участь в змаганнях і перемагати в них, дуже часто не звертають увагу на травми і лише заглушають біль анальгетиками. Проте голландські учені категорично проти такої практики. На їх думку, приймати ібупрофен до і після тренувань не можна.

Учені заявляють, що ібупрофен у поєднанні з великими фізичними навантаженнями приводить до пошкоджень кишечника у здорових і сильних чоловіків.«Ми використовували тільки дві дози ібупрофена перорально, увечері і вранці, та все ж відмітили пошкодження кліток тонкого кишечника», – розповідають експерти.

Ці зміни були оборотні, але учені побоюються, що при тривалому впливі ібупрофену кишечник може вже не відновитися.

Раніше вже повідомлялося, що фізичні навантаження зменшують кровотік в шлунково-кишковому тракті, а ібупрофен може цей ефект підсилити.

newsland.com