Найголовніша проблема Європи - безробіття серед молоді

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає безробіття серед молоді одним з основних викликів, які нині стоять перед Європою. Про це повідомляють РІА «Новости».

За останніми даними, рівень молодіжного безробіття в країнах єврозони становить майже 25%. До того ж в ряді південних країн, серед яких Іспанія, цей показник перевищує 50%.

Як заявила А.Меркель сьогодні на зустрічі з іноземними журналістами, що працюють в Німеччині, за останні два-три роки країнами ЄС була здійснена велика робота, і на цьому шляху є серйозні досягнення.

"Ми не в кінці шляху, нам належить ще багато пройти. Але я переконана, що шлях обрано правильно, хоча для багатьох людей в ЄС він є великим викликом. Найбільшою і найскладнішою проблемою, звичайно, є безробіття серед молоді ... Через 10 - 20 років ми повинні домогтися того, що Європа стала непросто єдиним внутрішнім ринком, але єдиним ринком робочої сили", - сказала канцлер ФРН.