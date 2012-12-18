Як вдягатися за морозної погоди

Лікарі розповіли, як у мінус десять перебувати надворі і не хворіти, пише ТСН. Одягатися в мороз, як капустина, - не найважливіше, кажуть фахівці та радять брати скоріше не кількістю, а якістю.

"Найнижчий шар одягу має бути бавовняним, тобто з натуральних тканин, не потрібно одягати синтетику. Якщо вона не буде вбирати піт, значить, ми будемо швидше охолоджуватися", - пояснила терапевт-кардіолог Марина Крапівнер.

Короткі куртки та вузькі штани треба залишити до осені, бо взимку одяг мусить бути широким, щоб між ним і тілом залишався простір. А капелюх, запевняють лікарі, захистить не лише від гаймориту та менінгіту. Виявляється, що коли знаходишся на морозі без шапки, можна не лише захворіти, а ще й облисіти через переохолодження.

Не менш важливо в морози правильно харчуватися. Організм має утеплюватися більш калорійною їжею.

"Це мають бути якісь супи, це повинні бути бульйони, м`ясо і риба, і якісь там гарніри більш ситні", - зазначила Крапівнер. І звичайно ж у мінус десять не можна стояти на одному місці - потрібно рухатися. Втім, всі ці поради допомагають тим, хто на вулиці перебуває не довго. Тим, кому доводиться проводити на морозному повітрі цілий день, лікарі радять кожні кілька годин робити перерви, щоб зігрітися.

Водночас двірнички, які розкидають сніг, впевнені, що їхній роботодавець на такі вимоги тільки б розреготався. Їм не видають навіть гарячого чаю. Тож після тривалого часу на морозі, зайшовши в дім, лікарі радять спершу перевдягнутися, а вже потім налягати на чай та супи.