У США чоловік розстріляв трьох осіб і наклав на себе руки

В американському штаті Колорадо чоловік розстріляв трьох осіб і наклав на себе руки, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомили представники місцевої поліції, близько 4-ї години ранку за місцевим часом до служби порятунку 911 надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила про стрілянину. Через кілька секунд оператор служби почув крики жінки, яка телефонувала, і звуки стрілянини. Потім трубку узяв чоловік і повідомив про те, що має намір накласти на себе руки, після чого пролунав ще один постріл.

Прибулі на місце події загони поліцейського спецназу виявили у будинку тіла чотирьох осіб, зокрема одну дитину. За попередніми даними правоохоронних органів, причиною розправи могла стати сімейна сварка.

Джерело: itar-tass.com

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня у результаті стрілянини, відкритої у початковій школі в американському місті Ньютаун (штат Коннектикут), загинули 20 дітей віком від 5 до 10 років.

Злочинець - 20-річний Адам Ленза - був озброєний двома пістолетами і гвинтівкою, на ньому був бронежилет. Як повідомляється, А.Ленза зайшов в клас і розстріляв свою матір, яка працювала у школі вчителем, і всіх дітей, які перебували у приміщенні. Після цього він убив ще 6 співробітників навчального закладу, зокрема директора і психолога.

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