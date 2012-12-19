Як схуднути на 5 кг без дієти

Щоб скинути 5 кг зайвої ваги, дієти не потрібні. Про те, як за місяць легко привести вагу в норму, розповіла лікар-дієтолог, ендокринолог Наталія Олександрівна Самойленко (м. Київ).

Для цього достатньо розумних фізичних навантажень і виконання правил здорового харчування:

•Їсти невеликими порціями 5 разів на день.

•В перервах між їжею пити достатню кількість простої води.

•Вибирати правильні продукти. Основа раціону - сезонні овочі і фрукти, зелень, цільнозернові продукти, боби, риба, нежирне м`ясо і птиця, горіхи, кисломолочні продукти, натуральні рослинні олії.

•Виключити шкідливі продукти: фаст-фуд, чіпси, солодку газовану воду, продукти з цукром, і маргарином, м`ясні продукти промислового виробництва.

Необхідно більше гуляти на свіжому повітрі, вибрати спорт до душі і дивитися на життя позитивно, підкреслила лікар.

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