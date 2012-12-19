Американці усиновили 3,6 тис. дітей з Росії

Американці за роки президентства Барака Обами усиновили 3тисячі 627 дітей з Росії, свідчать дані бюро з консульських питань держдепартаменту США. Про це передають РІА «Новости».

У 2009 році було усиновлено 1586 дітей, в 2010-му - 1079, у 2011-му - 962 дитини.

За 10 років - з 2001 по 2011 рік - американці всиновили 36 тисяч 445 російських дітей.

Згідно з російським законодавством, усиновлення дітей іноземними громадянами допускається тільки у випадках, якщо немає можливості передати цих дітей на виховання в сім`ї російських громадян. В даний час Держдума розглядає відповідь на американський "список Магнітського" - так званий "закон Діми Яковлєва", що передбачає повну заборону на усиновлення американцями дітей з РФ. Закон названо в пам`ять про загиблого у Вірджинії дворічного російського хлопчика, якого прийомний батько-американець на палючому сонці замкнув в автомобілі. За даними на 2010 рік, число дітей, загиблих у США в прийомних сім`ях, становило 15 осіб.