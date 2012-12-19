Гранат допоможе зберегти молодість

Хочете виглядати молодим навіть в зрілому віці? Щодня їжте гранати, нове дослідження учених з іспанської лабораторії ProbelteBio довело, що гранат – це природний еліксир молодості.

Гранат впродовж століть вважається рятівником від багатьох недуг, він запобігає хворобам серця, знімає стрес і навіть підвищує потенцію. Тепер же з`ясувалося, що він уповільнює процес старіння ДНК.

Майже 60 добровольців в ході експерименту протягом трьох місяців їли екстракт плодів граната, пише Medvesti.ru. Учені ж контролювали активність хімічних речовин в організмі і виявили істотне зниження маркерів пошкодження клітин, які викликають пошкодження органів і ефект старіння на шкірі.

Швидше за все, гранат уповільнює окислення в клітинх, яке є по суті природним процесом старіння.

Старіння – це своєрідна корозія, ушкоджувальний окислювальний процес, захиститися від нього означатиме перемогти старіння.

korzonews.info