Після операції у Чавеса почалося запалення дихальних шляхів

Після операції з видалення ракової пухлини у Президента Венесуели Уго Чавеса почалося запалення дихальних шляхів.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», медики і уряд Венесуели заявляють, що ситуація стабільна й У.Чавес йде на поправку.

Він переніс уже четвертую операцію після того, як близько двох років тому в нього був виявлений рак. Останнє хірургічне втручання було минулого тижня на Кубі. Потім у нього почалося запалення дихальних шляхів, але інфекцію вчасно помітили лікарі.

Як передає «Рейтер», медики рекомендують У.Чавесу повний спокій протягом найближчих днів і запевняють, що такі запалення бувають у пацієнтів, які перенесли складні хірургічні операції.

Незважаючи на хворобу, цього року У.Чавес брав участь у президентських виборах і переміг. Термін його повноважень закінчується через шість років.

Вже наступного місяця У.Чавес повинен офіційно вступити на посаду Президента Венесуели. Якщо він не зможе бути присутнім на інавгурації, в країні пройдуть нові вибори.

echo.msk.ru