Готуємо шкіру до Нового року

Щоб надати шкірі бархатистості в рекордно короткі терміни, використовуйте спеціальні скраби, зроблені своїми руками. Для приготування лавандового скраба вам знадобляться 15 крапельок лавандової ефірної олії, половина столової ложки рослинної олії і така ж кількість морської солі. Змішайте інгредієнти, нанесіть суміш на тіло за допомогою губки масажними рухами. Через декілька хвилин змийте теплою водою. Аромат лаванди подарує вашій шкірі приємні пахощі.

У Новий рік кожній жінці хочеться виглядати особливо шикарно. Щоб шкіра обличчя стала моложавою і гладкою, зробіть маску для обличчя на основі кави. Розімніть половинку середнього банана, додайте чайну ложечку кавової гущі і половину чайної ложки жирних вершків. Нанесіть засіб на обличчя, потримайте 10 хвилин. Коли ви змиєте засіб з лиця, обов`язково скористайтеся зволожуючим кремом. Це закріпить ефект від процедури. Маска наситить шкіру вітамінами, допоможе зменшити мімічні зморшки і поліпшить колір.

Щоб зробити скраб на основі кави, візьміть небагато кавової гущі, що залишилася від напою, додайте столову ложку жирної сметани. Гарненько перемішавши суміш, використовуйте її як скраб для очищення обличчя.

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