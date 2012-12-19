Масаж молочної залози переможе рак
11:02, 19 грудня 2012Зарубіжні новини
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Клітини стають доброякісними
Ракові клітини в молочній залозі можна знешкоджувати, стискаючи груди. Таким чином, незабаром повинен з`явитися новий метод лікування раку грудей. Про це розповіли вчені з Університету Каліфорнії в Берклі, США.
Проведені ними експерименти показали, що фізична дія на клітини раку примушує їх знову ставати доброякісними. В ході дослідження учені помістили злоякісні клітини на перших етапах росту в силіконову камеру і здавили їх. З часом стиснені клітини стали поводитися, як здорові.
По словах учених, фізична сила послужила для ракових клітин сигналом, який повернув їх до нормальних моделей росту.
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