Масаж молочної залози переможе рак

Ракові клітини в молочній залозі можна знешкоджувати, стискаючи груди. Таким чином, незабаром повинен з`явитися новий метод лікування раку грудей. Про це розповіли вчені з Університету Каліфорнії в Берклі, США.

Проведені ними експерименти показали, що фізична дія на клітини раку примушує їх знову ставати доброякісними. В ході дослідження учені помістили злоякісні клітини на перших етапах росту в силіконову камеру і здавили їх. З часом стиснені клітини стали поводитися, як здорові.

По словах учених, фізична сила послужила для ракових клітин сигналом, який повернув їх до нормальних моделей росту.

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