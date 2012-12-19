Горох і його корисні властивості

Горох цінували ще в кам`яному столітті, у Франції в середні віки його подавали на стіл королям.

На жаль, в "ковбасне століття" ми стали забувати про джерела рослинного білка, наприклад, горох.

Користь гороху і склад

По кількості білків йому немає рівних. Саме тому страви з нього обов`язково їдять під час постів, заряджаючи організм необхідною енергією. Білки, що входять до складу гороху, за вмістом ряду незамінних амінокислот (цистин, лізин, метиоцин і ін.) схожі з білками м`яса.

Крім того, в ньому багато крохмалю, клітковини, ферментів, вітамінів А, С, В, РР, а також солей калію, кальцію, фосфору і заліза.

Канадські учені встановили, що білки гороху позитивно впливають на роботу серця, вони дозволяють підтримати артеріальний тиск в нормі!

У 100 грамах гороху міститься 262 ккал, з них 42 грами вуглеводів, 20 грамів білка і 1,3 грама жиру.

Багато мінеральних солей, мікроелементів і вітамінів, особливо групи В, є і аскорбінка, а також фолієва кислота і залізо. Саме тому на нього радять налягати при анемії.

Ще горох багатий йодом – елементом, необхідним нам для захисту від зобу (збільшення щитовидної залози), атеросклерозу і ожиріння.Корисно з`їдати по 3 свіжий або розмочений у воді горошки при печії.

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