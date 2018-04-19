Як зберегти здоров'я офісному працівнику

Зима - найгарячіша робоча пора. Мозок працює в повну силу, в той час, як тіло втиснуте в крісло, а очі не блимаючи, дивляться в монітор. В результаті ми отримуємо біль у спині, варикозне розширення вен і почервоніння очей. Чи можна виправити ситуацію?

Сидячий спосіб життя

Найбільший мінус офісного життя - сидяча робота. Одноманітна поза призводить до застою крові в малому тазу і як результат - до гінекологічних проблем або такого неприємного недугу, як геморой. Але першими страждають вени.

Через відсутність відтоку крові вени починають проступати назовні. Наступний етап - порушення роботи жирових клітин. Вони ущільнюються і починають тиснути на шкіру, проявляючись на поверхні у вигляді горбків. Результат: варикозне розширення вен і целюліт.

Рішення: пора зміцнити вени. Візьміть за правило щодня гуляти по 30 хвилин. Тут немає необхідності спеціально викроювати час: просто відмовтеся від транспорту і відправляйтеся до метро пішки.

Або замість ліфта піднімайтеся і спускається сходами. Під час робочого дня періодично ходіть по офісу, вставайте на пальці.

Брак сльозової рідини

Науково доведено, що коли людина тривалий час працює за монітором, вона забуває моргати. Адже цей процес дуже важливий для здоров`я очей: моргання забезпечує сльозову рідину, захищаючи очі від пересихання. Що особливо необхідно в офісних умовах, де циркулює сухе кондиціоноване повітря.

Рішення: Моргати як можна частіше. Щоб очі менше втомлювалися, тренуйте очні м`язи. Наприклад, один раз на годину відволікайтеся від роботи на п`ять хвилин.

У цей час розглядайте поперемінно об`єкти далеко і близько розташовані. Якщо в офісі є кондиціонер, домовтеся з колегами 2-3 рази в день провітрювати приміщення.

Пийте більше води: для здоров`я потрібно випивати до 2 літрів води на день. Закрапуйте в очі штучні сльози.

Одна і та ж поза

Офісне крісло фіксує тіло в певній позі.

В результаті, шия і потиличні м`язи напружені, плечі підняті.

Через здавлювання міжреберних нервів може розвинутися міжреберна невралгія, яка дасть про себе знати характерними болями в серці.

Застій крові в системі хребетних артерій погіршує кровопостачання мозку. Результат: підвищений тиск, головний біль, швидка стомлюваність.

Крім того може розвинутися шийний остеохондроз, а від постійного стуку по клавіатурі, так званий, тунельний синдром, який дасть про себе знати болями в зап`ястях.

Може виявитися так, що в один прекрасний день ви відчуєте пекучий біль у плечовому суглобі, а пальці рук відмовляться слухатись. І тоді вам прямий шлях до невропатолога.

Рішення: щоб захистити себе від хвороб, потрібно робити гімнастику. Потягніться, розімніться, струсніть кисті рук, максимально напружуючи м`язи.

Потисніть плечима, покрутіть головою, якщо є можливість, зробіть нахили. Синдром хронічної втоми.

Злети і падіння кар`єрного росту, інтриги товаришів по службі, складні стосунки з начальством, терміни, звіти, аврали - неодмінні атрибути офісного життя.

Коли ми нервуємо, ми знищуємо в своєму організмі "гормон щастя" - серотонін і зрощуємо гормони стресу - кортизол і епінефрин.

Якщо це повторюється щодня, недалеко і до депресії. Але першим розвивається синдром хронічної втоми.

Рішення: пропийте курс заспокійливих, віддайте перевагу гомеопатичним засобам, такі і допоможуть і позбавлять вас від неприємних побічних ефектів.

Займіться йогою. Практики допоможуть знайти душевну рівновагу. До речі, доведено, що люди, які спокійно ставляться до життєвих обставин, фізіологічно старіють на 10 років пізніше, ніж їх нервові ровесники.

Запилений офіс

Офіс - це одне із самих запилених приміщень. Щодня, навіть при наявності прибиральниці, в офісі скупчується маса пилу: його приносять самі співробітники на взутті та на одязі.

Додайте туди продукти людської життєдіяльності: уламки нігтів, частинки шкіри, волосся яке випали. Крім того, в офісі скупчується купа паперу, а клавіатура і миша взагалі є розсадниками різноманітних бактерій.

Рішення: мийте руки, приходячи на роботу і протягом дня, частіше протирайте стіл вологою ганчірочкою, очищуйте монітор спеціальними серветками.

І раз на півроку проводьте чистку клавіатури і миші. А нейтралізувати шкідливий вплив офісної техніки допоможуть рослини.

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