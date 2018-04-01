5 справ, які допоможуть пережити холод

Розуміння того, що осінь можна "використовувати" з користю, деколи приходить запізно. Але ось список із п`яти типово осінніх занять, які допоможуть стійко пережити міжсезоння і поліпшити якість життя.

Перше: саме час почати процедури із загартування

Скажете, восени зовсім не хочеться думати про такі речі, як загартування? Що ж, взимку про це думати взагалі небезпечно для психіки, а влітку нам, як правило, не до того. Зате якщо зібратися з духом, взимку ми зможемо подякувати собі за відсутність щомісячної простуди, та й холод відчуватимемо куди легше.

Основна помилка, яка стосується загартування в тому, що його вважають процедурою садистською. Зранку гола і беззахисна людина “витрушує” себе з ліжка, стає у ванну, на неї виливається відро крижаної води, після чого лунає довгий нецензурний крик – це і є загартування. Нічого подібного.

Незайве нагадати, що в загартуванні головне – поступовість: все починається з гарячих обтирань, далі йдуть повітряні ванни, після них – ще якийсь проміжний етап. І лише після завершення такої повномасштабної підготовки можна приступати до холодних обливань. Насправді, при поступовому загартуванні вони абсолютно не страшні.

Друге: виробити стратегію боротьби із зайвою вагою

Секрет зимового переходу до одягу більшого на кілька розмірів досить химеринй. Зі зниженням температури "за бортом" нам потрібно більше енергії на обігрів організму. А разом із калоріями ми одержуємо жири і швидкі вуглеводи, які не витрачаємо ні на яку фізичну активність (куди ходити в такий холод і сльоту?). Тому треба вибрати систему обігріву організму, що не завдає збитку фігурі. Для цього підійдуть:

- гарячі овочеві супи і борщі;

- зелений і червоний чай без цукру (з точки зору калорійності та користі для організму це набагато краще, ніж кава чи глінтвейн);

- фізична активність. Фітнес-клуби давно вже почали розпродаж річних абонементів. Але якщо справа ніяк не дійде до фітнесу, намагайтеся рухатися трохи більше, ніж зазвичай. П`ятнадцять хвилин на день відведіть вправам "для зігріву", піднімайтеся пішки по сходах і по ескалатору в метро. До тих пір, поки погода не буде сприятлива до прогулянок, це – єдина посильна форма фізичної активності;

- довгий сон. Учені довели, що недосипання, тим більше хронічне, веде до збільшення ваги.

Третє: перейти на осінній догляд за обличчям

Із настанням холодів прийшов час заглянути у косметичку і поглянути по-новому на засоби догляду за шкірою. А саме – закцентувати увагу на живленні та захисті. Осінньо-зимова косметика повинна містити більше жирів, ніж літня.

У таку погоду ми прагнемо рідше виходити на вулицю – а значить, нам явно не вистачає кисню. До того ж для осені характерні різкі перепади температури. Це не може не відображатися на стані шкіри: вона починає сохнути, бліднути і лущитися. Частково допоможуть вирішити проблему захисні креми і вітамінізовані маски, а справитися з кисневим голодуванням – кисневі коктейлі.

Восени не рекомендується використовувати спиртовмістні тоніки і засоби для зняття макіяжу – вони сушать і без того зневоднену шкіру. Також не варто зловживати скрабами і пилінгами.

Четверте: справитися з осінньою нудьгою

Про сезонні афектні розлади давно вже писано-переписано. Коротше кажучи: стан поганий – весь час хочеться спати, їсти, сумувати від повної безпросвітності і, перетворившись на лялечку, де-небудь у куточку чекати кращих часів. За даними ВООЗ, кожен п`ятий житель нашої планети восени відчуває себе так само. Це пов`язано в основному зі скороченням кількості сонячного світла і зниженням синтезу серотоніну. Доки справа не дійшла до депресії, ми можемо узяти цей процес під контроль.

По-перше, штучні джерела освітлення! Допомагає: місцеве освітлення в квартирі (бра, торшери, лампи, навіть свічки); сон при ввімкненому світлі (вранці це допоможе швидше опам`ятатися).

По-друге, світлотерапія – тобто, перебування під спеціальною лампою. Її абсолютно можуть замінити регулярні відвідини солярію.

По-третє, коричневий колір, який не виходить із моди, восени тільки посилюватиме похмурий стан. Зате одяг і аксесуари у теплій червоно-оранжевій гаммі – навпаки, стануть вельми корисними для покращення настрою.

П`яте: піти чогось повчитися

І, нарешті, останній спосіб відвернути увагу від того, що робиться надворі – піти на курси або підвищити кваліфікацію. Вчити можна щось життєво важливе: іноземна мова, водіння, бухгалтерський облік, ораторське мистецтво. А можна, заради задоволення: орігамі, ландшафтний дизайн або професія сомельє.

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